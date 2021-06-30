عمليت البصرة تدمر مضافات وتصادر أسلحة في الاهوار

2021/06/30 | 12:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاربعاء، عن تدمير مضافات ومصادرة أسلحة في أهوار البصرة.

وقال قائد العمليات اللواء علي الماجدي في بيان ان “قوة مشتركة متمثلة باللواء ٣٦ الآلي والشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ شرطة محافظة البصرة نفذت عمليات دهم وتفتيش في المناطق الشاسعة لأهوار الشافي شمال محافظة البصرة”، مبينا انها “تعد الملاذ للمطلوبين والهاربين والخارجين عن القانون وتشكل خطراً على الوضع الامني”.

واضاف ان “العمليات المنفذة تعد الاكبر والاهم في مناطق ايواء الهاربين والمطلوبين قضائيا”، مؤكدا ان “القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وتدمير مضافات”.

وشدد الماجدي، ان “عمليات لاحقة ستنفذ تباعاً في مناطق أخرى من أهوار البصرة”.

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