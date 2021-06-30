كين يعلق على فوز إنجلترا التاريخي على ألمانيا

2021/06/30 | 12:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، إن المنافسين المستمرين في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم سينظرون إلى منتخب بلاده كفريق “خطير” بعد الفوز 2-0 على ألمانيا والوصول إلى دور الثمانية.وسجل كين ورحيم سترلينغ قرب النهاية الهدفين في مباراة دور الـ16 أمس الثلاثاء في استاد ويمبلي، لتحقق إنجلترا فوزها الأول في مباراة إقصائية […]

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