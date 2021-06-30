2021/06/30 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تمكن خبراء مكافحة المتفجرات صقر بغداد، اليوم الأربعاء، من معالجة مخلفات حربية في منطقة البلديات، شرقي العاصمة.وذكر بيان لمديرية مكافحة المتفجرات، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعد ورود نداء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة مخلفات حربية شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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