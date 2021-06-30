اندلاع حريق كبير في اربيل

2021/06/30 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير يوم الاربعاء، داخل احد المخاز في مدينة اربيل ، فيما فرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة عليه.

واندلع حريق كبير بمخزن للملابس في اربيل ، دون معرفة حجم الخسائر بسبب استمراره، في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني مهامها للسيطرة على الحريق.

PUKmedia خاص

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