دعوة لمحاسبة النواب المتغيبين

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، باتخاذ الاجراءات بحق المتغيبين عن الجلسات، وقال: نطالب بايقاف صرف رواتب الذين يتغيبون عن الحضور، الا بعذر رسمي او موافقة هيئة الرئاسة.
وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: نحن في مجلس النواب طلبنا بمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات وانشغالهم بامور انتخابية وامور جانبية اخرى، وهؤلاء النواب تسببوا بايقاف جلسات مجلس النواب.
واضافت: ان هناك بعض النواب لم يحضروا الى جلسات مجلس النواب سوى جلستين او ثلاثة في الفصل التشريعي الواحد وهذا الامر غير قانوني.
واوضحت: نحن طلبنا بمحاسبة النواب المتغيبين عن حضور الجلسات دون اي سبب او مبرر قانوني.
PUKmedia خاص
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