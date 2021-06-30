دعوة لمحاسبة النواب المتغيبين

2021/06/30 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عدد من اعضاء مجلس النواب تغيب بعض الاعضاء الآخرين عن حضور الجلسات وانشغالهم بامور انتخابية وامور اخرى، مشيرين الى هذا التغيب ادى الى عدم عقد جلسات مجلس النواب.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، باتخاذ الاجراءات بحق المتغيبين عن الجلسات، وقال: نطالب بايقاف صرف رواتب الذين يتغيبون عن الحضور، الا بعذر رسمي او موافقة هيئة الرئاسة.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: نحن في مجلس النواب طلبنا بمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات وانشغالهم بامور انتخابية وامور جانبية اخرى، وهؤلاء النواب تسببوا بايقاف جلسات مجلس النواب.

واضافت: ان هناك بعض النواب لم يحضروا الى جلسات مجلس النواب سوى جلستين او ثلاثة في الفصل التشريعي الواحد وهذا الامر غير قانوني.

واوضحت: نحن طلبنا بمحاسبة النواب المتغيبين عن حضور الجلسات دون اي سبب او مبرر قانوني.

PUKmedia خاص

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