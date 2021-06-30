2021/06/30 | 12:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يجب فعله قبل التطعيم بلقاح كورونا؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي يجب فعله قبل التطعيم بلقاح كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).