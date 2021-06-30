السجون العراقية تفتح أبواب الزيارات: تطعيم جميع النزلاء والحراس ضد الجائحة

2021/06/30 | 12:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، استئناف زيارة السجناء بعد تطعيم جميع النزلاء والحرس، فيما حددت أسباب تاجيل حكم الإعدام بحق مدانيين.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (30 حزيران 2021)، إن "الزيارات إلى السجناء فُتحت بعد تطعيم جميع النزلاء وحرس السجون"، نافياً وجود "إصابات داخل السجون، نتيجة تطبيق الإجراءات الصحية من تباعد اجتماعي إضافة إلى منع الزيارات سابقا بسبب الجائحة".

وأضاف، أن "السجون تجاوزت مرحلة الإصابات بالجائحة وما يشاع عن وجود حالات إصابة بكورونا داخل السجن عار عنالصحة".

وعزا لعيبي الاكتظاظ داخل السجون إلى "قلة منظومة السجون، وكثرة النزلاء إضافة تهالك البنى التحتية".

وأكد أن "الوزارة وقعت الكثير من مذكرات التفاهمات مع المنظمات العالمية والأمم المتحدة لغرض إعادة البنى التحتية وبناء سجون جديدة وتأهيلها"، موضحاً أن "هناك آلاف النزلاء الموجودين داخل السجون مابين عراقيين وعرب وأجانب".

وأوضح أن "تأجيل تنفيذ بعض أحكام الإعدام الصاردة يعود إلى إجراءات التمييز وصدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ".

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