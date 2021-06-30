قضية الفتنة.. الدفاع يطلب شهادة الأمير حمزة ورئيس الحكومة الأردنية

2021/06/30 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محامي الدفاع عن أحد المتهمين المقربين من العاهل الأردني الملك عبد الله، في محاكمته بتهم التآمر لزعزعة استقرار المملكة، إن المتهمين طلبوا شهادة الأمير حمزة، ورئيس الحكومة بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

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