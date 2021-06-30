2021/06/30 | 12:37 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألمانيا تعلن إنهاء عملية سحب قواتها بالكامل من أفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 12:37.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن إنهاء عملية سحب قواتها بالكامل من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن إنهاء عملية سحب قواتها بالكامل من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعلن إنهاء عملية سحب قواتها بالكامل من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).