الامم المتحدة: انهيار السياحة بسبب كورونا يكلف الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار

2021/06/30 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، أن انهيار السياحة الدولية بسبب فيروس كورونا، قد يؤدى إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال 2020 و2021.وقال تقرير للمنظمة، بحسب إذاعة "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إنه "على المستوى العالمي، أدت ضربة كورونا للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلى تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط".وأوضح التقرير أن "خسارة بالقيمة نفسها يمكن أن تسجل هذا العام"، مشيرا إلى أن "انتعاش السياحة سيكون مرتبطا إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم".ولفت التقرير إلى أن "معدلات التطعيم غير متساوية إذ تم تلقيح أقل من 1% من السكان في بعض الدول وأكثر من 60% في دول أخرى، وأن الخسائر السياحية أكبر في الدول النامية".يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏كما يعرف أيضا باسم "اونكتاد" هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية بالاقتصاد العالمي، ويعد الأونكتاد جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية ويقع مقره بمدينة جنيف السويسرية.

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