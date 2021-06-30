2021/06/30 | 12:45 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 يونيو 2021 | 12:34 مساءً

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الأنواء الجوية تعلن انخفاض درجات الحرارة اعتباراً من الأسبوع المقبل

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض اعتباراً من الأسبوع المقبل، فيما توقعت ان تتجاوز اربع محافظات حرارة الـ50 درجة مئوية غداً.



وقال مدير اعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، ان "موجة الحر التي تمر بها البلاد بسبب منخفض جوي قادم من الهند، حيث ان هذا المنخفض موسمي يأتي كل عام في بداية شهر حزيران، لكنه تأخر هذه السنة بسبب تأثر البلاد بتيارات وكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط".



واضاف ان "تأثير المنخفض سيستمر لغاية يوم السبت المقبل"، لافتا الى انه "بعد يوم السبت سنشهد انخفاضا جزئيا في الحرارة ربما لدرجتين فقط".



وتوقع الجابري ان "نشهد خلال الشهرين القادمين موجات مماثلة لهذا المنخفض"، مشيرا الى ان "هناك تيارات هوائية مثيرة للغبار في المنطقة الجنوبية والرياح ستكون متغيرة الاتجاه والسرعة".



وذكر الجابري ان "الرياح ستكون شمالية غربية وعند تصاعد سرعتها من 20 الى 30 يبدأ تصاعد الغبار"، موضحا ان "المناطق القريبة من الهند ستتأثر بهذا المنخفض الحراري وبدأت تشهد دول العالم درجات حرارة غير مسبوقة وتتراوح قابلية تحمل مواطنين تلك الدول لهذه الدرجات".



واكد الجابري ان "درجات الحرارة في البلاد قد تفوق الـ50 درجة مئوية والمواطن العراقي يمارس حياته وأعماله بشكل طبيعي، اما في بعض الدول فعند وصول درجات الحرارة الى 35 درجة تحصل حالات اغماء لدى مواطنيها".



فيما ذكر بيان لهيأة الانواء الجوية ان "درجات حرارة اربع محافظات (ميسان وذي قار والمثنى والبصرة) ستتجاوز حرارة الـ50 درجة مئوية غداً الخميس، فيما ستسجل ست محافظات الـ50 مئوية وهي (صلاح الدين والانبار وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية)".

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