“جنون” في غرب الكرة الأرضية.. كندا تنافس جنوب العراق بحرارة غير مسبوقة في التاريخ!

2021/06/30 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي عمر الملكاوي، عن ماوصفه بـ”جنون” في كندا شمال القارة الامريكية الشمالية، بفعل ارتفاع درجات الحرارة الى مستوى لم يسجل في تاريخها من قبل، والبالغة اكثر من 49 درجة مئوية لتنافس حرارة جنوب العراق ومنطقة الخليج.

وقال الملكاوي في تدوينة اطلعت عليها “يس عراق”، إنه “لأول مرة في التاريخ – كَندا تُـنافس العـراق ودول الخليج العربي في تسجيل درجات حرارة قـياسيّة، وصلت غرب كندا إلى ٤٩.٥ درجة مئوية”!

واضاف: إنها “الموجة الأشد حرارة والأقسى منذ بدء السجلات المناخية، حيث تُشير السجلات لديّ بأن المعدل السنوي لدرجات الحرارة في تلك المناطق هو ٢١ درجة مئوية وأقصى تطرف حراري وصلته عبر التاريخ هو ٤٤ درجة مئوية، أي أن الرقم الذي سجلته محطة لـيتون الكندية “٤٩.٥” هو رقم خيالي وغير مسبوق أبدا في تلك المناطق!”.

واعتبر ان “هذا الرقم جنوني بالنسبة لمنطقة ليتون الكندية بارتفاع ٢٠٠متر عن مستوى سطح البحر والمُحاطة بسلسلة شاهقة يتجاوز ارتفاعها الـ٢٠٠٠متر عن مستوى سطح البحر، فـليتون الآن عبارة عن فرن حراري يستعر بين تلك الجبال العالية وكأنها قطعة من جهنّم! وقد تم تسجيل عشرات الوفيات في تلك المناطق بسبب هذا التطرف الحراري الأشبه بالجحيم!”.

وبين ان “هذه قصة الرقم الخيالي الذي يعيشه الكنديون منذ ثلاثة أيام وحتى الآن، أعتقد بأنهم سيتحدثون عنه لـعدة قرون قادمة! فـهذا جنون بالنسبة إلى كندا، أما في العراق فهو العقل الذي اعتاده العراقيون في آخر ١٠ سنوات ولكن الجنون فيها هو أن العراق يعيش هذه الأجواء بدون كهرباء”.

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