موطني... موطني... - غسان صابور

2021/06/30 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور مــوطــنــي...



مـــوطـــنـــي... سمعت البارحة مساء على اليوتوب عديدا من الفنانين السوريين واللبنانيين..



وبعض البلدان العربية..



والذين يمثلون الجيل الثاني الذي ولد ببلدان أوروبية..



أو أستراليا وكندا وأمريكا..



بأشكال فردية..



أو كورال أو أوبرا...



أو ولدوا هــنــاك..



وغادروها أطفالا مرافقين أهاليهم...



سمعتهم يشاركون بحلقات غنائية عالمية..



أمام شاشات ضخمة جدا..



تمثل بلدانهم المدمرة...



واطفالا ممرغي ......





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