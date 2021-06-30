10 سنوات على رحيل الجهيمان .. سادن الأساطير والأمثال - نجيب الخنيزي

2021/06/30 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي في مطلع ديسمبر 2011 غيب الموت الذي لا مفر منه أحد رواد التنوير في بلادنا، الشخصية الوطنية البارزة الشيخ عبد الكريم الجهيمان (أبو سهيل) عن عمر ناهز المائة عام إثر عارض صحي لم يمهله طويلا.



العمر المديد والتاريخ الحافل بالعطاء لفقيدنا الراحل في شتى الميادين الأدبية والصحافية والتعليمية وفي مجال العمل الوطني والإصلاحي هو جزء ومكون رئيس في الذاكرة الوطنية، يتعين العمل على تظهيرها وتوثيقها ......





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