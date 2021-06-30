العدل تعلن تطعيم جميع النزلاء وتعيد فتح الزيارات للسجناء

2021/06/30 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اعادة فتح زيارات السجناء بعد تطعيم جميع النزلاء والحرس، فيما حددت اسباب تاجيل حكم الاعدام بحق الارهابيين.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي، في تصريح صحفي، ان “الزيارات الى السجناء فُتحت بعد تطعيم جميع النزلاء وحرس السجون”، مبينا انه “لاتوجد أي إصابات داخل السجون نتيجة تطبيق الاجراءات الصحية […]

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