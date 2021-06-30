2021/06/30 | 12:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح العراقي يهدد: إذا لم ينسحب "المحتل" فرئيس الوزراء الصدري قادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي يهدد: إذا لم ينسحب "المحتل" فرئيس الوزراء الصدري قادم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي يهدد: إذا لم ينسحب "المحتل" فرئيس الوزراء الصدري قادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).