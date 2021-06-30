2021/06/30 | 12:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يوجه بسحب القوة الإضافية التي وصلت إلى العزيزية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/30 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يوجه بسحب القوة الإضافية التي وصلت إلى العزيزية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يوجه بسحب القوة الإضافية التي وصلت إلى العزيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).