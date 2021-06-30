انخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من الأسبوع المقبل

2021/06/30 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم

الاربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض

اعتباراً من الأسبوع المقبل، فيما

توقعت ان تتجاوز اربع محافظات حرارة

الـ50 درجة مئوية غداً.

وقال مدير اعلام الأنواء الجوية عامر

الجاب

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