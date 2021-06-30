2021/06/30 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت القوات العراقية اليوم على أحد

الإرهابيين أثناء محاولته تفجير برجين

للطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شرق

العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن

القوات الأمنية تمكنت بعد نصب كمين محكم

م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. القضاء على إرهابي حاول تفجير برجين للطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. القضاء على إرهابي حاول تفجير برجين للطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).