تدمير مضافات للخارجين عن القانون في البصرة

2021/06/30 | 13:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوة مشتركة بتدمير مضافات ومصادر اسلحة في اهوار البصرة، وذلك حسبما اعلنته قيادة عمليات البصرة اليوم الاربعاء.

ونقل بيان لعمليات البصرة عن قائد العمليات اللواء علي الماجدي، ان "قوة مشتركة متمثلة باللواء ٣٦ الآلي والشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ شرطة محافظة البصرة نفذت عمليات دهم وتفتيش في المناطق الشاسعة لأهوار الشافي شمال محافظة البصرة"، مبينا انها "تعد الملاذ للمطلوبين والهاربين والخارجين عن القانون وتشكل خطراً على الوضع الامني".

واضاف ان "العمليات المنفذة تعد الاكبر والاهم في مناطق ايواء الهاربين والمطلوبين قضائيا"، مؤكدا ان "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وتدمير مضافات".

وشدد الماجدي، ان "عمليات لاحقة ستنفذ تباعاً في مناطق أخرى من أهوار البصرة".

PUKmedia / وكالات

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