الهيئة العراقية تعلن التزامها بقرار السلطات السعودية بشأن موسم الحج

2021/06/30 | 13:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحج والعمرة، الاربعاء، عن التزامها بقرار السلطات السعودية بشأن موسم الحج.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، انه "بناءً على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، بعدم منح أي تأشيرة دخول الى اراضي المملكة، لأداء فريضة الحج للعام الجاري، وذلك لغرض السيطرة على انتشار وباء كورونا، وحسب تقديرات السلطات السعودية بهذا الشأن، فقد أبلغت هيئتنا من قبل وزارة الحج السعودية، بأن الجهات المعنية في المملكة ملتزمة بقرار الحكومة القاضي بعدم منح أي تأشيرة دخول لأراضيها للحجاج من خارج السعودية بما في ذلك التأشيرات الخاصة".

وأشارت الى إن "مناسك الحج لهذا العام ستقتصر على الاشخاص من داخل المملكة حصرا".

وفي هذا الصدد أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، أنها "ملتزمة بقرار السلطات السعودية المسؤولة عن ادارة مناسك الحج"، مؤكدة إنها "غير مسؤولة عن أي تأشيرة تتعاطى بها شركات الحج والعمرة في بغداد والمحافظات كافة".

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