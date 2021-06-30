لابيد يفتتح القنصلية الإسرائيلية في دبي.. ويعلق على

2021/06/30 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زيارته إلى الإمارات بافتتاح قنصلية بلاده في إمارة دبي، العاصمة الاقتصادية للدولة الخليجية.

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