مستشار رئيس الوزراء: الورقة البيضاء تضمنت 64 مشروعاً وسنستعين بخبراء دوليين

2021/06/30 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد مستشار رئيس الوزراء علاء عبد الحسين الساعدي، اليوم الاربعاء، أن الورقة البيضاء تضمنت 64 مشروعاً ، مؤكدا أنه ستتم الاستعانة بخبراء دوليين لتنفيذها .وقال الساعدي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الورقة البيضاء التي اصدرتها الحكومة العراقية بجزئيها الاول والثاني، حددت عدداً من المشاريع النفطية لزيادة الطاقة التصديرية وزيادة الانتاج وزيادة المصافي النفطية والطاقة التصميمية والغاز واستخراج الغاز من خلال 6 مشاريع واضحة المعالم، انيطت لوزارة النفط".وتابع أن "الورقة البيضاء تضم جزئين، الجزء الاول منها تناول الواقع الاقتصادي العراقي والاهداف والاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة وترجمة هذه الاهداف والاستراتيجيات من خلال الجزء الثاني الذي صدر عن الحكومة والذي ضمن آليات وحوكمة التطبيق، بالاضافة الى تقسيم هذه الاهداف الى مشاريع استراتيجية بمختلف الوزارات"، مبيناً أن "هنالك ما يقارب 64 مشروعاً، وكل مشروع مقسم الى عدد من الاهداف واجبة التنفيذ، ومحددة بفترة زمنية"، لافتاً إلى "وجود مايقارب 366 هدفاً ضمن المشاريع".وأكد أنه "سيصدر اعلان البدء بتطبيق مشاريع الورقة البيضاء قريباً"، مشيراً إلى أن "بعض الوزارات بدأت بتطبيق بعض المشاريع، لكن الاعلان الرسمي عن التطبيق لم يبدأ"، موضحاً أنه "خلال الفترة القريبة القادمة، ستكتمل الاستعدادات عن عملية التطبيق".وأشار إلى أن "الـ 64 مشروعاً التي تضمنتها الورقة البيضاء، سنستعين بتنفيذها بخبرات دولية ومنظمات عالمية، من اجل توفير افضل الخبرات لكل مشروع على حدة، كما وسنطلق موقعا الكترونيا خاصا بتطبيق الورقة البيضاء، من اجل تحقيق الشفافية واعلانها للناس خلال فترة قريبة جدا".

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