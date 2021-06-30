النزاهة النيابية: 60 مليار دولار حجم الفساد في جوالات التراخيص النفطية

2021/06/30 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، بلوغ حجم الفساد في جوالات التراخيص النفطية 60 مليار دولار.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، خلال جلسة مجلس النواب يوم امس، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن " 50- 60 مليار دولار حجم الفساد في جوالات التراخيص النفطية التي ابرمتها وزارة النفط"، مشيرا إلى أن جوالات التراخيص النفطية زادت من انتاج العراق 2 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن سياسة وزارة النفط أبعدت الشركات الرصينة وجلبت شركات هدرت المال، مؤكدا أنه في العام 2017 كان يجب ان يكون انتاج العراق 12 مليون برميل يوميا وصرف اكثر من 100 مليار دولار.

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