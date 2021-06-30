القوة البحرية الإيرانية تبدأ مناورة في بحر قزوين

2021/06/30 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مناورة “الأمن المستدام 1400” للقوة البحرية للجيش الإيراني، وذلك في بحر قزوين شمال البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية فقد انطلقت المناورة بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والجوية للبحرية الإيرانية، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتجري المناورة البحرية على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين.

وتهدف المناورة إلى تعزيز الأمن البحري الشامل وتأكيد الاستعداد القتالي.

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