بوتين يدعو الروس إلى “الإصغاء للخبراء” وتلقي اللقاح ضد كوفيد

2021/06/30 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الروس المترددين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى الإصغاء لرأي “الخبراء” وليس الشائعات، أثناء حلقة تلفزيونية سنوية يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه.وقال “لطالما كان هناك أشخاص بشكل عام يعتبرون أنه لا ينبغي تلقي اللقاحات، هؤلاء الأشخاص كثرٌ (…) ليس فقط في بلدنا […]

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