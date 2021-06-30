بغداد: حملة اعتقالات في الكرادة والأعظمية والصالحية والدورة والبياع

2021/06/30 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية مكافحة إجرام بغداد،

الاربعاء، أوامر القاء قبض على عدة

متهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان،

صحفي (30 حزيران 2021)، أن "مفارز مديرية

مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مك

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