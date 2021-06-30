2021/06/30 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش محافظة كربلاء المقدسة وضعا

مأساويا في الطاقة الكهربائية حيث تشهد

المحافظة انقطاعات متكررة وسط موجة حر

عالية وصلت الى اكثر من 51 درجة ،فيما

كشفت مصادر مسؤولة بالطاقة الكهربائية

في المحافظة ان كربل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء تعرف على طريقة 1،5×3 المتبعة كهربائيا وكيف يتم تقسيم الطاقة على ابناء المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء تعرف على طريقة 1،5×3 المتبعة كهربائيا وكيف يتم تقسيم الطاقة على ابناء المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).