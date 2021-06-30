النزاهة: ضبط أضابير عقارية مسروقة بقيمة مليار دينار في كربلاء

2021/06/30 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط اضابير عقارية مسروقة بقيمة مليار دينار في محافظة كربلاء.وذكر بيان للنزاهة، ان “دائرة التحقيقات في الهيأة نفذت ثلاث عمليات ضبط لمتهمين بسرقة أضابير عقارية وتقرير فحوصات مختبرية لمشروع تصل كلفته إلى قرابة مليار ونصف مليار دينار في محافظة كربلاء”.وأضاف ان “فريق عمل مكتب تحقيق […]

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