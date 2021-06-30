مقتدى الصدر يصوب نحو المالكي و’مدعي المقاومة’: جميع الأحزاب ’أشهرت إفلاسها’!

2021/06/30 | 13:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، جهات سياسية وشخصيات رداً على ما وصفه بـ "استهداف" التيار الصدري إعلامياً.

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وقال الصدر في بيان نشره "صالح العراقي" وتابعه "ناس"، (30 حزيران 2021)، إنّ "جميع الأحزاب السياسية أشهرت إفلاسها من خلال استهداف الناجي الوحيد".

وأضاف الصدر، أنّ "الإصلاح عرقل التقدم المالي للتيار، وقد كان يستطيع إعمار مدينة الصدر من أموال الفساد، لو كنا فاسدين".

ووصف الصدر، الوزارات بـ "المقبولة"، باستثناء حقائب الصحة والنفط والكهرباء والمالية، مؤكداً أنّ "حالها لم يكن كما هو الآن لو أنها كانت تابعة لسائرون أو التيار الصدري".

كما هاجم الصدر، من وصفهم بـ "المتشدقين بالمقاومة"، محذراً من "استعمال الشعب كحطب لحرب واستهداف هيبة الدولة لأغراض انتخابية".

وقال الصدر أيضاً، إنّ القوات الأميركية "على وشط الانسحاب من العراق"، مشدداً بالقول "إن لم تنسحب فرئيس الوزراء الصدري قادم".

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