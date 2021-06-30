السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مدان بالانتماء لداعش وقتل رجل أمن

2021/06/30 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بأحد مواطنيها بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقتل أحد رجال الأمن، وذلك وفقا لما ذكرت مواقع إعلامية محلية.

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