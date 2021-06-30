2021/06/30 | 13:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين مَحَلِّيَّيْنِ سابقينِ، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، على خلفية قضية اختلاس واضرار بالمال العام.

وذكر بيان للهيئة، 30 حزيران/يونيو، أنّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة تنظيم داعش".

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وأضاف البيان، أنّ "مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ 400 مليون دينارٍ، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات"، مشيرًا إلى أنّ "أمر الاستقدام صدر؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".

وأوضح، أنّ "المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدامٍ بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرأب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى".

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في محافظة نينوى، من بينهم محافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المحافظة، فضلاً عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام.

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