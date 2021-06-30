الدفاع المدني: لمسنا استجابة من قبل مؤسسات الدولة والمواطنين بإجراءات السلامة

2021/06/30 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الامير الوردياكدت مديرة الدفاع المدني وجود استجابة وعمل من قبل مؤسسات الدولة والمواطنين، وكذلك القطاع الخاص بالالتزام بإجراءات السلامة من خلال توفير مواد الدفاع المدني لتجنب الحرائق.وقال مدير اعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة الانباء العراقية (واع): إن " نسبة الحرائق جاءت في نهاية نيسان وآذار، حيث شهدت المناطق الزراعية في موسم الحصاد تحديدا،ً حرائق لمحصولي الحنطة والشعير، والاسباب مختلفة".وأضاف أن " حوادث الحريق المسجلة في محافظة بغداد، اكثر من غيرها من المحافظات، بسبب العدد السكاني والمساحة وفي فصل الصيف تكون اماكن الحوادث متساوية بين منازل ومجمعات تجارية والمناطق الزارعية، وهي حوادث متنوعة بين بسيطة وكبيرة وحوادث مهمة". ولفت إلى أن "هنالك استجابة لارشادات الدفاع المدني في دوائر الدولة، وفق المادة 26 من قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 ، فضلا عن وجود استجابة في توفير معدات الدفاع المدني واجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين والقطاع الخاص ".

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