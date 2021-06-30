تحرير مختطفة والقبض على خاطفها شرقي بغداد

2021/06/30 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تحرير مختطفة والقبض على الخاطف، واثنين آخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال عمليتين منفصلتين شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفرزة من مكافحة إجرام حسينية المعامل والحبيبية من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 423 (خطف) في مدينة الصدر بمنطقة حي الأمانة".

وأضاف البيان، ان "العملية تمت بناءاً على ورود إخبار بحادث خطف فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، حيث باشرت قوة مختصة بعمل مهني مكثف، ونصب عدة كمائن متخفية مع عناصر اسناد بجميع تجهيزاتهم والتي ادت الغرض المطلوب بإلقاء القبض على المتهم وتحرير المخطوفة" .واشار الى ان "المتهم تم تسليمه مع المختطفة إلى جهة الاختصاص اصولياً ".وبحسب البيان، "ألقت قوة من اللواء ذاته وأثناء تنفيذ الممارسات الأمنية اليومية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة مخدرات مدينة الصدر ضمن سيطرة حي طارق، القبض على احد الأشخاص بعد الاشتباه به والقيام بعملية تفتيش دقيقة للدراجة النارية التي كان يستقلها، حيث تم ضبط بحوزته مادة كرستال تقدر حوالي ٢٤٥ غرام، وميزان الكتروني صغير، ومصباح، وقداحة" .

ولفت الى، أن "قوة من اللواء ذاته وبعملية ثالثة بالاشتراك مع مفرزة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 28 (مخدرات) في منطقة الرشاد ببغداد، وضبط بحوزته 3 أكياس مادة كرستال ١٥ غرام، واكياس فارغة، ومسدس كولومبي محور، 2 قداحات، 2 ميزان الكتروني صغير، 6 انبولات، 2 بايب تعاطي، دراجة نارية".وختم البيان، ان "المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".

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