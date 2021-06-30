وزير النفط: شركة لوك اويل الروسية تريد بيع حصتها لشركة صينية في حقل غرب القرنة 2

2021/06/30 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، تلقيه اشعار من شركة لوك اويل ببيع حصتها إلى شركة صينية.

تعمل شركة لوك اويل في حقل غرب القرنة2 في البصرة.

وقال عبد الجبار، في جلسة استضافته بالبرلمان اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "شركة لوك اويل أرسلت لي اشعارا تريد بيع حصتها لشركة صينية"، مضيفا أن "شركة بي بي النفطية تريد الانسحاب من العراق".

وأكد أن "الشركات التي انسحبت هي شل واكسون موبيل بالإضافة إلى شركة بريطانية في الزبير"، موضحا أن البيئة الاستثمارية في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار وجميعهم يبحثون عن سوق أخرى او شريك اخر.

وبين أنه على الوضع الراهن فان الشركات غير مستعدة للبقاء في البلد.

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