وزير النفط: 5٪ من النواب لديهم طلبات تنصدم مع القانون

2021/06/30 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط احسان عبد الجبار، إن وزارة النفط فيها مصالح للسياسيين والنواب وبعض هذه المصالح تنصدم مع القوانين او تنسجم معها، مبينا أن 5٪ من النواب لديهم طلبات تنصدم مع القانون في بعض الأحيان.

وأضاف خلال استضافته في جلسة البرلمان، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن وزارة الكهرباء لديها عقد مع ايران لاستيراد 75 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز منذ شهر أيار الماضي وحتى الآن هناك عراقيل ووصلت الكميات المجهزة إلى 20 مليون قدم مكعب يوميا، موضحا أن التجهيز الان 35 مليون قدم مكعب يوميا بعد تسديد العراق للديون للجانب الإيراني.

وبين أن وزارة النفط وفرت جميع أنواع الوقود البديل لتشغيل محطات الكهرباء ورصدنا اكثر من 750 مليون دولار، وحاليا جميع المحطات الكهربائية فيها وقود بديل وهم زيت الغاز او الفيول، لافتا إلى أنه جرى تشغيل المصافي بطاقتها القصوى مع استيراد 5 الاف متر مكعب يوميا من زيت الغاز لضمان تشغيل المحطات بالوقود البديل في حال قيام ايران بقطع الغاز بشكل كامل.

وأضاف أن المحطات الكهربائية لم نشغلها الان بطاقاتها القصوى على الوقود البديل لان الميغاواط الواحدة في الساعة ستكلفنا 150 دولارا، ووزارة الكهرباء تستوفي على الميغاواط الواحدة 10 دولار، مضيفا أننا نحاول نشغل بالطاقة المتاحة مع بقاء خزين من زيت الغاز بالحد الأعلى.

ولفت إلى أن مصفى الفاو معلن من العام 2015 وقدمت عليه 4 شركات كبيرة مثل ايسار الهندية وفنيسته التشيكية وباور صينية، وشركة cncecالصينية، مضيفا أن المشروع كلفته 7 مليارات دولار وتموله الحكومة الصينية ونحن في طور الإحالة الأولية، وسيحضر رئيس الشركة cncec الصينية، وبتاريخ 10 حزيران الحالي وقع 14 مهندسا في نفط الجنوب ومقر الوزارة على احالته للشركة الصينية.

وبين عبد الجبار، أن اذا أعيدت جولة التراخيص الخامسة فان العراق سيخسر 5 مليارات دولار، لان البنوك لا تدعم هكذا استثمارات، لان الشركات العالمية متوجه للدعم نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن أرباح المقاول في جوالات التراخيص الخامسة وهو شركة نفط الهلال لا يتجاوز 2 مليار دولار خلال 20 عاما بينما أرباح الحكومة 40 مليار دولار.

ونوه إلى أن جميع الشركات العالمية رفضت الاستثمار بحقل عكاز في الانبار بالرغم من الامتيازات التي قدمها العراق، ولدينا نقاش مع شركة أمريكية للاتفاق على موديل اقتصادي لاستلام عكاز، مشيرا إلى أن وزارة النفط لديها مشروعين كبيرة لاضافة وحدات إنتاجية بسعة 400 مقمق بلغت نسبة الإنجاز الكلي 40٪، ولدينا نية بإضافة وحدة ثالثة.

وأكد أنه لدينا اتفاقية مع شركة توتال لاستثمار 600 مقمق وفي الحلفاية 300 مقمق، مبينا أن الحكومة الحالية توجها نحو الاستثمار في الغاز.

ونوه عبد الجبار إلى أن شركة نفط البصرة منحت عقدا لشركة الحفر من اجل حفر 43 بئرا نفطيا في حقل مجنون، بقيمة 250 مليون دولار، علما ان إنتاجية الفرد في شركة الحفر لا تتجاوز ساعتين في اليوم، وبدأت تخسر العقود بسبب الإنتاجية.

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