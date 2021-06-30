2021/06/30 | 13:48 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 يونيو 2021 | 01:31 مساءً

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حكومة البصرة: الساعات القادمة ستشهد عودة استقرار التيار الكهربائي بعد استئناف ضخ الغاز الإيراني

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