2021/06/30 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب انتهاء مهمة الجيش الألماني في أفغانستان، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور عن رضاها عما أنجزته المهمة.

وقالت الوزيرة خلال زيارتها لنيويورك أمس الثلاثاء (التوقيت المحلي): “بهذا تنتهي واحدة من أطول مهام الجيش الألماني، والتي نقول عنها بصفتنا الجيش: لقد أنجزنا المهام التي حددها لنا البرلمان”.

وذكرت كرامب-كارنباور أن الفرحة بعودة الجنود سالمين إلى منازلهم هي التي تطغى الآن، موضحة في المقابل أنه من المقرر معالجة المهمة، التي استمرت قرابة 20 عاما، خلال هذا الصيف.

وغادرت آخر مجموعة من الجنود الألمان العاملين ضمن مهمة “الدعم الحازم” بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس الثلاثاء معسكرهم في مزار الشريف بواسطة القوات الجوية الألمانية، لتنهي بذلك مهمة بدأت قبل نحو 20 عاما.



ومن المنتظر وصول الجنود إلى ألمانيا اليوم الأربعاء بعد رحلة جوية فوق جورجيا.

وقالت وزيرة الدفاع إنه بمغادرة آخر مجموعة من الجنود الألمان في أفغانستان “ينتهي فصل تاريخي… تنتهي مهمة مكثفة شكلت الجيش الألماني وكانت تحدياً له، وأثبت فيها الجيش جدارته في القتال.



إنها مهمة أصيب فيها أفراد من قواتنا المسلحة بجروح جسدية ونفسية، وفقد فيها الناس حياتهم”.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، لقي 59 جندياً حتفهم خلال مهمة أفغانستان.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة أيضاً عن مزيد من المساعدة للموظفين المحليين الذين ساعدوا الجيش الألماني في عمله خلال السنوات الأخيرة، على سبيل المثال كمترجمين، ويريدون الآن الحصول على تصريح إقامة في ألمانيا، وقالت: “نعلم أن البعض منهم في طريقهم بالفعل إلى ألمانيا، والبعض الآخر يريدون الانتظار ورؤية الوضع”.

وبحسب البيانات، يتعلق الأمر بمجموعة من الأفغان الذين عملوا في الجيش الألماني منذ عام 2013.

وذكرت كرامب-كارنباور أنه يُقدر عدد هؤلاء بأفراد أسرهم بنحو 5 آلاف فرد.

ومع ذلك، فإن إجراءات الجيش الألماني تنص بشكل أساسي على أن الموظفين المحليين السابقين يجب أن ينظموا نقلهم إلى ألمانيا بأنفسهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الدفاع الألمانية: أنجزنا مهامنا في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الدفاع الألمانية: أنجزنا مهامنا في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).