حقوق الإنسان تطالب الكاظمي بعدم حرمان البصرة من حقوقها الكبيرة

2021/06/30 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الانسان، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم حرمان محافظة البصرة من قليل حقوقها الكبيرة وتحديدا في ملفي الكهرباء والمياه.

وذكرت المفوضية في بيان أن “مكتب المفوضية يطالب رئيس الحكومة بعدم حرمان محافظة البصرة من قليل حقوقها الكبيرة وتحديدا في ملفي الكهرباء والمياه وبعيدا عن وعود حكومية صيفية تنتهي حال انتهاء الأزمات والنظر إلى حجم المدينة الذي يقترب من العاصمة سكانيا وبظروف مناخية وبيئية تفوق اختلافا وسوءاً كل مدن العراق”.

واوضحت أن “المكتب يحذر حال استمرار حرمان البصرة من ثرواتها ومنها ما تنتج من الكهرباء مع استمرار تلوث وشحة مياهها من أرقام عالية للأمراض والوفيات وخصوصا في المناطق الفقيرة التي تشكل ٧٠% منها و المشافي والمواقف الامنية والاتجاه نحو الهجرة وبدأ احتجاجات كبيرة بمطالب شرعية مغيبة تعد الادنى في دول العالم النامية والفقيرة”.

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