ذي قار تسجل قفزة مخيفة بوفيات وإصابات كورونا

2021/06/30 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، قفزة بوفيات وإصابات كورونا، خلال الساعات الماضية.وقال مصدر طبي، لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “دائرة صحة المحافظة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات […]

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