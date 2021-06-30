2021/06/30 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغناء بنغمة الفرح قيس الدباغ المبدع المنسي جبار الغزي ابن ذي قار، حاله حال آلاف المبدعين العراقيين طوى ذكراه النسيان كفرد بوهيمي تذكرته اليوم وأشعلت ذكراه مكالمة هاتفية من صديق عزيز، حيث قال لي لماذا لاتكتب في الحب او الاجتماع وأي موضوع آخر.وحالي كحال المرحوم الغزي حيث قام مدير الإذاعة والتلفزيون في السبعينات بدعوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغناء بنغمة الفرح.. حين كان جبار الغزي يعبر الجسر في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغناء بنغمة الفرح.. حين كان جبار الغزي يعبر الجسر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).