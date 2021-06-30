2021/06/30 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحدباء سجينة الوعود ميادة الحسيني العراق /الموصل ثلاث سنوات قدر على ابناء مدينتي العيش تحت ظل راية سوداء كانت تلك الايام والسنين كفيلة بان تعيدنا الى عهد متدهور مليء بالتطرف والفتن والتخلف.اختفت كل مظاهر الحياة والتطور التي كانت موجودة قبل ان نقع تحت في الاسر.اجبرونا ان نعيش في ماض مقفل لا نافذة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدباء سجينة الوعود- ميادة الحسيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدباء سجينة الوعود- ميادة الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).