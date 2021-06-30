2021/06/30 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت تمضي السنون وشعوبنا العربية ترى وبشعور ملتهب ازاء حكامها الطغاة و الجهلة اوالسرّاق، الذين جاءت بهم الظروف والاضطرابات والصراعات السياسية والقومية والاثنية.



هؤلاء الحكام الفاقدون للروح الوطنية والجاهلون الناكرون لنسب تراب ارض الاجداد والاباء.



غير ان المؤمل حينما تحكم الظروف ويتواجد بعض الحكام الذين يتوسمون بشيء من المشاعر والمسؤولية الانسانية ويقدمون على تجسيد طموحات شعوبهم الملحة.



وبدافع الوفاء ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمم العربية مع العراق ومالاتها غير النافعة - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمم العربية مع العراق ومالاتها غير النافعة - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).