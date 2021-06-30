مدرب اوكرانيا: سنلعب بقلوبنا أمام إنجلترا

2021/06/30 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أندريه شيفتشنكو مدرب أوكرانيا، إن

فريقه لن يشعر بالخوف من فوز إنجلترا

2-صفر على ألمانيا في ستاد ويمبلي، في

ثمن نهائي بطولة أوروبا 2020، بل سيملك

الدوافع لتحقيق مفاجأة في ربع النهائي

بروما، السبت ا

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