2021/06/30 | 14:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال أندريه شيفتشنكو مدرب أوكرانيا، إن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب اوكرانيا: سنلعب بقلوبنا أمام إنجلترا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فريقه لن يشعر بالخوف من فوز إنجلترا
2-صفر على ألمانيا في ستاد ويمبلي، في
ثمن نهائي بطولة أوروبا 2020، بل سيملك
الدوافع لتحقيق مفاجأة في ربع النهائي
بروما، السبت ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب اوكرانيا: سنلعب بقلوبنا أمام إنجلترا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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