وزير الأمن الإيراني الأسبق: الموساد متغلغل في أجهزتنا الحكومية

2021/06/30 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الأمن الإيراني الأسبق علي

يونسي يوم الثلاثاء 29 يونيو (حزيران) 2021

من مدى تغلغل جهاز الموساد في بلاده،

داعياً المسؤولين إلى الخشية على

حياتهم من هذا النفوذ.

وأضاف يونسي في حوار مع موقع "جم

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