العراق نحو الإغلاق التام مع ارتفاع إصابات كورونا

2021/06/30 | 14:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إنّ العودة للإغلاق التام باتت أمراً متوقعاً في ظلّ زيادة الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى سعيها لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين.

يجري ذلك في وقت تخطّت فيه الإصابات بالفيروس مجددا حدود الـ6 آلاف إصابة باليوم الواحد في عموم المحافظات العراقية، بعد أن كانت في الأسبوع الماضي تراوح بين 3 – 4 آلاف إصابة.

ووفقاً لمدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض الحلفي، فإنّ "إعادة فرض حظر التجول تعتمد على الوضع الوبائي، إذ سيتم النظر بالحظر إذا ارتفعت الإصابات بشكل سريع"، مبيناً في تصريحات للصحافيين، أنّ "العراق كحال بعض البلدان الأخرى ما زال لغاية الآن في بداية الموجة الثالثة من كورونا، ولا نملك حتى الآن أي صورة واضحة بشأن هذه الموجة ومتى تستفحل أو أنها أقوى من الموجتين السابقتين أو أقل منهما".

وأضاف أنه "لا سبيل أمامنا سوى استخدام الإجراءات الوقائية أو زيادة عدد الملقحين حتى تقل أعداد الإصابات"، لافتاً إلى أنّ "الصين وتايلاند سيطرتا على الإصابات من خلال اتباع الإجراءات الوقائية المكثفة، كما أن أميركا وبريطانيا زادتا من أعداد الملقحين".

وأشار إلى أن "الإجراءات الوقائية فشلت، وبذلك يكون الخيار الوحيد أمامنا هو التلقيح"، مؤكدا أننا "نفتقد حالياً إلى آلية نتمكن فيها من ضمان وجود اللقاح في المراكز الصحية كي يتم على ضوئه منح مواعيد للمواطنين لأن كمية اللقاح قليلة".

وأضاف أنه "مع بدء يوليو/تموز المقبل ستكون هناك كميات متوفرة من اللقاح، وعند ذلك يتم منح المواعيد للمواطنين بشكل جيد".

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة عن مؤشرات تدلّ على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق، وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي إنَّ "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعدّ من أخطر السلالات، وقد أثبتت عوامل عدَّة وجودها، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المرضى بردهات العناية المركزة، إذ زادت من 300 إلى أكثر من 500 إصابة بين الشديدة والحرجة في عموم البلاد".

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات أقل من 10 بالمائة، وأصبحت حاليا وفق الموقف الوبائي الأخير أكثر من 12 بالمائة، وهذه الزيادة السريعة بالإصابات تدل على دخول السلالة الهندية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، قبل أيام، عن دخول العراق بموجة انتشار ثالثة لفيروس كورونا تعد الأكثر والأشد خطورة، حسب وصفها.

وفي محافظة ذي قار (جنوبي العراق)، ارتفع عدد المصابين إلى 50 ألفا، كما ارتفعت حالات الوفيات إلى أكثر من 1000 حالة بعد دخول المحافظة موجة جديدة من تفشي الفيروس.

وقرّرت خلية الأزمة في المحافظة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة مع تطبيق حظر للتجول لمدة أسبوع، بسبب تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.



وتخطى إجمالي الإصابات في العراق عتبة المليون و300 ألف إصابة وبأكثر من 17 ألف وفاة، ليتصدر العراق كأحد أبرز الدول المتضررة من الجائحة في منطقة الشرق الأوسط.

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