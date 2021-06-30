2021/06/30 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين ان للصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران تأثير مباشر على العراق.

وأكد حسين ان المواجهات الدائرة بين طهران وواشنطن صارت جزءاً من مشاكل العراق، والذي تبذل حكومته جميع المحاولات لتسوية النزاع بالوسائل السلمية بين الطرفين، وابعاد العراق عن النزاع الدائر وعدم تحويله ساحة لتصفية الحسابات.

وأضاف وزير الخارجية انه بحث خلال مشاركته في اعمال مؤتمر روما ولقاءاته مع وزير الخارجية الأميركي ونظيره الكندي ووزراء الخارجية لدول أخرى، مواضيع تتعلق بمساعدة ودعم التحالف الدولي للقوات الأمنية العراقية، والتنسيق بين تلك القوات والبيشمركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: الصراع الدائر بين واشنطن وطهران أصبح جزءا من مشاكل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: الصراع الدائر بين واشنطن وطهران أصبح جزءا من مشاكل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).