2021/06/30 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تحدث مقال للكاتب عدنان أبو زيد، اليوم الأربعاء، عن منازعة شبكة الإعلام ضد تغيير رئيسها الحالي بقرار “سياسي” من محكمة القضاء الإداري.وذكر المقال، الذي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرب النفوذ..



الدعوة يسعى لاستعادة شبكة الإعلام العراقي عبر “توريط” القضاء الإداري المركز الخبري الوطني.

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