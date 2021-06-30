الشرطة الاتحادية: تحرير فتاة مختطفة بعمر 16 عاماً في بغداد

2021/06/30 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، من تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطف، واثنين آخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال عمليتين منفصلتين شرقي بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في […]

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