2021/06/30 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف أسباب شح المياه بمناطق بغداد المركز الخبري الوطني.

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